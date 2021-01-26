В американском штате Оклахома рок-группа The Flaming Lips дала пару уникальных концертов, где сами участники группы и их аудитория были внутри прозрачных аэропузырей.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Каждое шоу вмещало 100 пузырей, в каждом из которых могли находиться до трех человек.

Идея провести концерты в таком формате пришла от фронтмена Уэйна Койна, который часто на концертах перекатывался через толпу в зорбе – огромном прозрачном мяче.

В преддверии концертов Койн сказал, что они будут “безопаснее, чем поход в продуктовый магазин”.

Внутри каждого пузыря находился дополнительный высокочастотный динамик, который помогал предотвратить заглушку звука, а также бутылка с водой, вентилятор с батарейным питанием, полотенце и табличку “Мне нужно сходить в туалет / здесь жарко”.

Фото: @nathanpoppe та @waynecoyne5

Если становилось слишком жарко, пузырь наполнялся прохладным воздухом, а фанатов, которым нужно было пройти в туалет, сопровождали сотрудники заведения, где проходил концерт.

Сам концерт был недолгим, музыканты выступали вживую. Поклонники группы остались довольны необычным форматом концерта.