Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Каждое шоу вмещало 100 пузырей, в каждом из которых могли находиться до трех человек.
Идея провести концерты в таком формате пришла от фронтмена Уэйна Койна, который часто на концертах перекатывался через толпу в зорбе – огромном прозрачном мяче.
В преддверии концертов Койн сказал, что они будут “безопаснее, чем поход в продуктовый магазин”.
Внутри каждого пузыря находился дополнительный высокочастотный динамик, который помогал предотвратить заглушку звука, а также бутылка с водой, вентилятор с батарейным питанием, полотенце и табличку “Мне нужно сходить в туалет / здесь жарко”.
Фото: @nathanpoppe та @waynecoyne5
Если становилось слишком жарко, пузырь наполнялся прохладным воздухом, а фанатов, которым нужно было пройти в туалет, сопровождали сотрудники заведения, где проходил концерт.
Сам концерт был недолгим, музыканты выступали вживую. Поклонники группы остались довольны необычным форматом концерта.
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