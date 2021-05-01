Виноробня Murphy-Goode, яка знаходиться у Каліфорнії в долині Сонома, оголосила пошук працівника, якому готові платити 10 тисяч доларів на місяць і забезпечити безплатним проживанням. Вимога лише одна.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Виноробня запрошує цю людину до себе у команду щонайменше на рік. Щасливцю, якого оберуть під час конкурсу, вдасться переїхати у сонячну Каліфорнію, займатися улюбленою справою та проживати у безплатному житлі.

Які обов’язки?

Працівник повинен бути готовим “наслідувати свою пристрасть до вина”. Спочатку йому запропонують широкий спектр обов’язків. Однак це для того, щоб працівник зміг обрати, яким саме напрямком діяльності йому краще займатися. Крім того, компанія забезпечує можливість навчатися виноробства. Працівник зможе отримати глибокі знання про виноградники, виноробні, а також комерцію.

Для чого компанія відкрила щасливу вакансію?

У компанії кажуть, що минулий рік видався дуже важким. Саме тому вони вирішили подарувати комусь роботу мрії з високою заробітною платою, вигідними умовами, перспективами кар’єрного росту й можливістю навчання.

Під час економічної кризи у 2009 році виноробня створювала таку ж вакансію.

Для кого створена вакансія?

Заявки можуть подавати люди, старші за 21 рік. У них повинно бути офіційне право працювати у США. У заявці необхідно надіслати відеорезюме й розповісти, чому ця робота вам потрібна.

Заявки прийматимуть до 30 червня, а робота розпочнеться у вересні.