В среду, 24 февраля, в Лос Анджелесе во время выгула неизвестный мужчина похитил двух собак певицы Леди Гаги. Ее помощника подстрелили. Он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает издание People.

Представитель департамента полиции Лос-Анджелеса подтвердил, что похищение собак произошло в среду вечером на проспекте Сьерра Бонита в Голливуде. Неизвестный мужчина четыре раза выстрелил в грудь помощника певицы и похитил двух из трех французских бульдогов.

Пострадавший сейчас в тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики.

Представитель Леди Гаги, которая сейчас находится в Италии, подтвердил, что жертвой стал вигуливатель собак. Похитили любимцев певицы – французских бульдогов Кодзи и Густава. Еще одного бульдога Мисс Азию похитить не удалось. Животное позже нашли полицейские.

Певица предложила вознаграждение в размере 500 тысяч долларов за информацию о местонахождении собак. Лица, владеющие информацией о похищении, могут прислать ее на электронную почту [email protected]

Отметим, что французских бульдогов чаще всего похищают у владельцев. Эта порода собак является популярной, дорогой и небольшой по размерам.

Похоже, собак певицы похитили с целью перепродажи. Если похититель знал о том, кто является владельцем животных, он впоследствии выйдет на связь с представителями певицы и предложит выкуп.