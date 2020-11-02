Американского актера Эдди Хэсселла, известного, в частности, по сериалам "Поверхность" и "Кости" застрелили неизвестные во время попытки угона его автомобиля. Ему было 30 лет.

Об этом сообщает TMZ.

Представитель актера сообщил изданию, что Хэсселла ранили в живот при попытке угнать его машину. Его доставили в ближайшую больницу, но там он скончался.

Кроме сериалов “Поверхность” и “Кости” Эдди Хэсселл сыграл в “Коварных горничных” и “Саутленде”, а также в фильмах “Детки в порядке”, “2012”, “Джобс”, “Семейное дерево”.

Полиция уже нашла автомобиль актера, преступников все еще разыскивают.

Девушка Хэсселла, Лиз Маршиан, написала в Instagram, как дорог ей был Эдди.

“Ты был мне дороже всех летучих мышей во всех пещерах мира, Эдди Хэсселл. Я любила тебя больше, чем небо в Техасе. Ты делал меня сумасшедшей больше, чем кто-либо из тех, кого я когда-либо встречала, и я любила тебя за это. Покойся с миром. Мое сердце всегда будет с тобой”, — написала она.