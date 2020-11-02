Об этом сообщает TMZ.
Представитель актера сообщил изданию, что Хэсселла ранили в живот при попытке угнать его машину. Его доставили в ближайшую больницу, но там он скончался.
Кроме сериалов “Поверхность” и “Кости” Эдди Хэсселл сыграл в “Коварных горничных” и “Саутленде”, а также в фильмах “Детки в порядке”, “2012”, “Джобс”, “Семейное дерево”.
Полиция уже нашла автомобиль актера, преступников все еще разыскивают.
Девушка Хэсселла, Лиз Маршиан, написала в Instagram, как дорог ей был Эдди.
“Ты был мне дороже всех летучих мышей во всех пещерах мира, Эдди Хэсселл. Я любила тебя больше, чем небо в Техасе. Ты делал меня сумасшедшей больше, чем кто-либо из тех, кого я когда-либо встречала, и я любила тебя за это. Покойся с миром. Мое сердце всегда будет с тобой”, — написала она.
- Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили тело 33-летней звезды телесериала “Хор” Наи Риверы, которая пропала во время прогулки на лодке за несколько дней до этого.