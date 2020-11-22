Об этом сообщает вьетнамское издание Sao Star.
Слон по имени Пай Салик, известен местным жителям Накхоннайока тем, что топчет их сады в поисках еды.
Амнат Норасин, местный смотритель парка, сказал, что Пай Салик живет в лесу, но он “часто ходит ночью по домам в поисках еды”.
Ночью 17 ноября 35-летний слон забрел во двор, но тут же столкнулся с сопротивлением – на встречу слону вышел трехлетний кот Симба.
Фото: ViralPress / SWNS
Несмотря на то, что Пай Салик легко мог раздавить Симбу одним шагом, бесстрашный кот все же решил противостоять слону. В результате слон решил не связываться с котом, развернулся и ушел со двора.
Владелец Симбы рассказал, что его кот очень не любит, когда другие животные заходят на его территорию.
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