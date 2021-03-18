В течение последних нескольких дней более 150 жителей Тайваня изменили имена на "лосось". Все ради бесплатных порций суши.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что одна из сети ресторанов Тайваня устроила акцию и пообещала бесплатные порции суши для людей, у которых в имени есть слово “лосось”. Также бесплатные суши получат пять друзей “лососей”.

Акция продолжалась всего два дня. За это время более 150 человек изменили имена на “лосось”. В Тайване эта процедура стоит всего три доллара. Изменять имена разрешается трижды за жизнь.

В то же время массовая смена имени на “лосось” привела к коллапсу в административной сфере.

“Такое изменение имени тратит время и создает ненужные документы”, – сказал заместитель министра внутренних дел Чэнь Цун-иен.

Кроме того, чиновник призвал “беречь административный ресурс”.

Люди, которые изменили имена, получили обещанные суши. В частности, студент колледжа рассказал, что теперь его зовут “взрывоопасный красивый лосось”. Вместе с друзьями он поел суши на более две тысячи долларов.

Другие люди назвали себя “лососевый принц”, “жареный рис с лососем” и другие. Самым оригинальным оказался таксист из города Тайнань. Он выбрал себе самое длинное имя, содержащее 36 символов, в частности слова лосось, омар, тунец, краб, морской еж, говядина.

Все участники акции заявили, что полакомятся бесплатными суши и вернут прежние имена.