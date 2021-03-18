Об этом сообщает издание The Guardian.
Отмечается, что одна из сети ресторанов Тайваня устроила акцию и пообещала бесплатные порции суши для людей, у которых в имени есть слово “лосось”. Также бесплатные суши получат пять друзей “лососей”.
Акция продолжалась всего два дня. За это время более 150 человек изменили имена на “лосось”. В Тайване эта процедура стоит всего три доллара. Изменять имена разрешается трижды за жизнь.
В то же время массовая смена имени на “лосось” привела к коллапсу в административной сфере.
“Такое изменение имени тратит время и создает ненужные документы”, – сказал заместитель министра внутренних дел Чэнь Цун-иен.
Кроме того, чиновник призвал “беречь административный ресурс”.
Люди, которые изменили имена, получили обещанные суши. В частности, студент колледжа рассказал, что теперь его зовут “взрывоопасный красивый лосось”. Вместе с друзьями он поел суши на более две тысячи долларов.
Другие люди назвали себя “лососевый принц”, “жареный рис с лососем” и другие. Самым оригинальным оказался таксист из города Тайнань. Он выбрал себе самое длинное имя, содержащее 36 символов, в частности слова лосось, омар, тунец, краб, морской еж, говядина.
Все участники акции заявили, что полакомятся бесплатными суши и вернут прежние имена.
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