Об этом они рассказали на личных страницах в Instagram.

Они отметили, что о заражении COVID-19 узнали после того, как закончились съемки шоу.

Все они теперь на самоизоляции. У всех пропали вкусовые ощущения и обоняние.

“Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся и в этот момент максимально уязвимы. Видно на радостях, что мы все-таки досняли проект и теперь можно отдохнуть иммунитет дал сбой. Пока без симптомов, но с положительным ПЦР сегодня я присоединилась к своим коллегам. Теперь у нас у всех трех подтвержденный COVID-19”, – написала Костромичева.

View this post on Instagram

Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся и в этот момент максимально уязвимы. Видно на радостях, что мы все-таки досняли проект и теперь можно отдохнуть иммунитет дал сбой. Пока без симптомов, но с положительным пцр сегодня я присоединилась к своим коллегам @moi_sofism и @s.nikitiuk. Теперь у нас у всех трех подтвержденный covid-19. Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью. And yes, i am covid positive.

A post shared by Alla Kostromichova (@alla) on

“Мы держались, чтоб доснять для вас суперсезон “Топ-модель по-украински” и… буквально через несколько дней после финала отправились на карантин. У нас подтвержденный COVID-19, лежим на самоизоляции и пытаемся вспомнить как пахнет яблочко”, – рассказала о самочувствии Плакидюк.

Никитюк написал лишь, что такое состояние у него “меньше недели”.

  • Лидер группы “Бумбокс” Андрей Хлывнюк сообщил о том, что заболел коронавирусом COVID-19.