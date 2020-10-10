Об этом они рассказали на личных страницах в Instagram.
Они отметили, что о заражении COVID-19 узнали после того, как закончились съемки шоу.
Все они теперь на самоизоляции. У всех пропали вкусовые ощущения и обоняние.
“Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся и в этот момент максимально уязвимы. Видно на радостях, что мы все-таки досняли проект и теперь можно отдохнуть иммунитет дал сбой. Пока без симптомов, но с положительным ПЦР сегодня я присоединилась к своим коллегам. Теперь у нас у всех трех подтвержденный COVID-19”, – написала Костромичева.
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Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся и в этот момент максимально уязвимы. Видно на радостях, что мы все-таки досняли проект и теперь можно отдохнуть иммунитет дал сбой. Пока без симптомов, но с положительным пцр сегодня я присоединилась к своим коллегам @moi_sofism и @s.nikitiuk. Теперь у нас у всех трех подтвержденный covid-19. Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью. And yes, i am covid positive.
“Мы держались, чтоб доснять для вас суперсезон “Топ-модель по-украински” и… буквально через несколько дней после финала отправились на карантин. У нас подтвержденный COVID-19, лежим на самоизоляции и пытаемся вспомнить как пахнет яблочко”, – рассказала о самочувствии Плакидюк.
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Котики! Мы с @alla и @s.nikitiuk держались, чтоб доснять для вас суперсезон @topmodels_ukraine и… буквально через несколько дней после финала (видать, на радостях, что продержались💪🏻) отправились на карантин 🦠🥽 ⠀ У нас подтвержденный Covid-19, лежим на самоизоляции и пытаемся вспомнить как пахнет яблочко🤒 ⠀ Кто в курсе, как скоро вернется обоняние и вкусы?
Никитюк написал лишь, что такое состояние у него “меньше недели”.
- Лидер группы “Бумбокс” Андрей Хлывнюк сообщил о том, что заболел коронавирусом COVID-19.