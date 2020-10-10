Об этом они рассказали на личных страницах в Instagram.

Они отметили, что о заражении COVID-19 узнали после того, как закончились съемки шоу.

Все они теперь на самоизоляции. У всех пропали вкусовые ощущения и обоняние.

“Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся и в этот момент максимально уязвимы. Видно на радостях, что мы все-таки досняли проект и теперь можно отдохнуть иммунитет дал сбой. Пока без симптомов, но с положительным ПЦР сегодня я присоединилась к своим коллегам. Теперь у нас у всех трех подтвержденный COVID-19”, – написала Костромичева.

“Мы держались, чтоб доснять для вас суперсезон “Топ-модель по-украински” и… буквально через несколько дней после финала отправились на карантин. У нас подтвержденный COVID-19, лежим на самоизоляции и пытаемся вспомнить как пахнет яблочко”, – рассказала о самочувствии Плакидюк.

Никитюк написал лишь, что такое состояние у него “меньше недели”.