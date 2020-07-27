В возрасте 104 лет умерла обладательница двух "Оскаров", звезда "Унесенных ветром", "Приключений Робин Гуда", "Ямы со змеями" и "Наследницы" Оливия де Хэвилленд.

Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Сообщается, что актриса умерла от естественных причин в ее доме в Париже, где она жила более 60 лет.

Она была старшей сестрой (на 15 месяцев) другой актрисы, удостоенной “Оскара”, Джоан Фонтейн, которая умерла в декабре 2013 года в возрасте 96 лет.

В 1939 году Де Хэвилленд сыграла роль Мелани Гамильтон (Уилкс) в легендарном фильме «Унесенные ветром», за которую была номинирована на премию “Оскар” за лучшую женскую роль второго плана.

В целом ее фильмография насчитывает около 40 картин, сниматься актриса перестала в возрасте 70 лет – в 1986-м.

Оливия де Хэвилленд родилась в Японии.