Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.
Сообщается, что актриса умерла от естественных причин в ее доме в Париже, где она жила более 60 лет.
Она была старшей сестрой (на 15 месяцев) другой актрисы, удостоенной “Оскара”, Джоан Фонтейн, которая умерла в декабре 2013 года в возрасте 96 лет.
В 1939 году Де Хэвилленд сыграла роль Мелани Гамильтон (Уилкс) в легендарном фильме «Унесенные ветром», за которую была номинирована на премию “Оскар” за лучшую женскую роль второго плана.
В целом ее фильмография насчитывает около 40 картин, сниматься актриса перестала в возрасте 70 лет – в 1986-м.
Оливия де Хэвилленд родилась в Японии.
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