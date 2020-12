Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Жена Хубера Аманда в Instagram написала: “Он умер в окружении близких из-за болезни легких, не связанной с COVID-19”.

В субботу промоушн AEW (All Elite Wrestling) опубликовал заявление, в котором говорится: “Семья All Elite Wrestling убита горем… Джон Хубер был исключительно уважаемым и любим во всех отношениях — ярким и очаровательным талантом, вдумчивым наставником”.

Халк Хоган сказал, что “полностью опустошен” из-за потери друга.

Totally devastated over the loss of Jon”Luke/Brodie”,such a great talent and awesome human being! RIP my brother HH

— Hulk Hogan (@HulkHogan) December 27, 2020