Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Звукозаписывающий лейбл Animals ABKCO Music сообщил, что Валентайн умер в пятницу.

Our deepest sympathies go out to @HiltonValentine‘s family and friends on his passing this morning, at the age of 77.

A founding member and original guitarist of The Animals, Valentine was a pioneering guitar player influencing the sound of rock and roll for decades to come. pic.twitter.com/gSUyVN0WWS

— ABKCO Music & Records (@ABKCO) January 29, 2021