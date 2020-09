Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Жена Коэна, Катрина Ванден Хеувел, издатель и совладелец The Nation, сказала, что причиной смерти был рак легких.

Профессор Коэн писал про большевистскую революцию 1917 года, тиранию Сталина, распад Советского Союза и происки Владимира Путина удержать власть.

Почетный профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов, он свободно говорил по-русски, часто бывал в России и наладил контакты между интеллектуальными диссидентами, представителями правительства и коммунистической партии. Он написал 10 книг и множество статей для The Nation, The New York Times и других изданий, был комментатором CBS-TV и среди своих источников называл президента Джорджа Буша и многих американских и советских официальных лиц.

В Москве с ним подружился Михаил Горбачев, который пригласил его на празднование 1 мая на Красной площади в 1989 году.

Изучать историю СССР Коэн начал в 1960-х годах в университете Индианы под руководством советолога Роберта Такера.

Коэн впервые привлек внимание мировой общественности в 1973 году благодаря биографии протеже Ленина Николая Бухарина “Бухарин и большевистская революция”.

Что касается правления Путина, Коэн заявил, что подход российского президента к украинскому кризису, аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на Донбассе были реакцией на агрессивное поведение США, которые поддержали свержение тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.