Умер американский актер Хэл Холбрук, один из старейших номинантов на премию "Оскрар". Ему было 95 лет.

О смерти сообщила его помощница Джойс Коэн в понедельник вечером, пишет The New York Times.

Холбрук сделал солидную актерскую карьеру на телевидении и в кино, но добился самого широкого признания именно на сцене, воплотив Марка Твена в моноспектакле “Марк Твен сегодня вечером”. С ним он гастролировал более 60 лет по всему миру.

Актер также снялся во множестве телесериалов и кинофильмов — в основном в качестве актера второго плана. Он снимался картинах “Вся президентская рать”, “Воды слонам!”, “Похищение президента”, “Звездная палата”.

Холбрук четыре раза становился обладателем телевизионной премии “Эмми”, а также получил театральную премию “Тони” за роль в моноспектакле о Марке Твене.

На кинопремию “Оскар” в категории “Лучший актер второго плана” его номинировали за роль в фильме “В диких условиях” 2007 года.