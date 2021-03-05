В видеоигре о Гарри Поттере позволят создавать трансгендерных персонажей

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, игрок сможет настроить голос и выбрать соответствующий тип фигуры. То есть, персонаж с мужским типом фигуры сможет разговаривать женским голосом.

Все персонажи будут делиться на ведьм и колдунов. Это определит то, в котором общежитии персонаж будет жить и как к нему будут обращаться другие участники игры.

Функция создания трансгендерного персонажа не новая и уже используется в некоторых играх. Однако разработчики игры Hogwarts Legacy решили добавить такую ​​функцию после того, как писательница Джоан Роулинг публично поддержала автора антитрансгендерных высказываний.

Ее позицию осудили звезды фильма о Гарри Поттере Дениэл Рэдклифф и Эмма Уотсон.

Комментарии также поразили некоторых людей, которые работают над игрой. Как результат, члены команды разработчиков Hogwarts Legacy боролись за то, чтобы сделать игру более инклюзивной, настаивая на добавлении трансгендерного персонажа. Сначала руководство сопротивлялось, но впоследствии согласилось на эту идею.

Гарри Поттер — одна из самых прибыльных франшиз в истории видеоигр. Джоан Роулинг удалось продать более полумиллиарда книг – больше, чем любому другому автору, а серия фильмов о мальчике-волшебнике занимает третье место по кассовым сборам в мире с доходом $7,7 миллиарда.