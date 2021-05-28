53-річний актор Метт Леблан — батько дівчини-підлітка. Про неї він розповів у спецепізоді “Друзів”, але прихильники майже нічого не знають про дівчину.

Про це пише видання Just Jared.

8 лютого 2004 року за кілька місяців до фіналу серіалу “Друзі” Метт Леблан та його дружина Меліса Макнайт стали батьками доньки. Вони назвали її Мариною.

Коли дівчинці ще не було й року, лікарі діагностували у неї дисплазію кори головного мозку. У дитинстві дівчинка страждала від судом. На щастя, медикам вдалося усунути цю проблему.

Метт хвилювався за доньку, тож взяв перерву в акторській діяльності, піклуючись про неї. В інтерв’ю The Telegraph він сказав:

“Мені тоді не хотілося бути смішним. У моєму особистому житті було багато чого”.

Зараз Марині виповнилося 17 років. Метт зізнався, що вона – татусева донька.

“Вона татова дівчинка. Вона легко може обкрутити мене круг пальця. Я безсилий”, – сказав він ще у 2014 році.

Коли Марині було 12 років, Метт розповів журналістам, що вона захоплюється кіньми та співачкою Ріанною.

“Цього року на свій день народження Марина сказала: “Я хочу, щоб ти привіз Ріанну”. І я сказав: “Я точно зроблю це”, звичайно”, – поділився актор.

У 2018 році Леблан розповів, що його донька почала переглядати усі сезони серіалу “Друзі”. У дівчинки відразу виникло багато питань.

“Вона любить ставити мені запитання щодо цього. Вона каже: “Це справді було? Ви справді це їли? Що це за смак? Ой, ти з’їв це з підлоги? Це грубо! Ти такий смішний, тату”, – поділився актор.

Нагадаємо, що відразу три найбільші стрімінгові сервіси Китаю iQiyi, Youku і Tencent Video, які отримали ліцензію на показ спецепізоду культового серіалу “Друзі”, вирізали деякі фрагменти.