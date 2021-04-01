Елизавете Ястремской, участнице конкурса "Мисс Вселенная" от Украины отказали в американской визе. Конкурс состоится в мае в Майами (штат Флорида).

Об этом сообщили организаторы конкурса в Украине в Facebook.

Аналогичная ситуация произошла в 2019 году. Тогда конкурсантке Анастасии Субботе не дали американскую визу с первого раза.

По причине нового отказала президент конкурса в Украине Анна Филимонова обратилась к Временной поверенной по делам США Кристине Квин с просьбой поспособствовать в предоставлении визы участнице.

Вчора переможниця “Міс Україна Всесвіт-2020” Єлизавета Ястремська, яка повинна представити Україну на найпрестижнішому… Опубликовано Miss Universe Ukraine Четверг, 1 апреля 2021 г.

“Вчера победительница “Мисс Украина Вселенная 2020” Елизавета Ястремская, которая должна представлять Украину на самом престижном международном конкурсе “Мисс Вселенная-2020″ 16 мая в Майами (США), не получила визу для въезда на территорию США. Визовые офицеры взяли паузу для принятия решения”, – сказано в обращении.

Если в прошлом году конкурсантке Субботе не дали визу, так как ее мама живет в США и визовый офицер посчитал, что девушка может не вернуться в Украину после конкурса, в этом году ситуация похожа. У Ястремской в Майами живет родная сестра, которая вышла замуж за американца. Кроме этого, визовому офицеру не понравилось то, что участница не замужем и у нее нет детей.

В связи с пандемией коронавируса, проведение финала конкурса “Мисс Вселенная-2020” перенесено на первую половину 2021 года.

“Мисс Вселенная” – это один из самых престижных конкурсов красоты в мире, вместе с конкурсами “Мисс Мира”, “Мисс Интернешнл” и “Мисс Земля” он входит в “Большую четверку конкурсов красоты”. Конкурс был основан в 1952 году, компанией Pacific Knitting Mills, которая занималась производством одежды. С 1996 по 2015 год владельцем конкурса был президент США Дональд Трамп. Сейчас владельцами и организаторами “Мисс Вселенной” является американская корпорация Endeavor.