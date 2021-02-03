Участники хора воскресной службы (Sunday Service) Канье Уэста подали против него сразу два коллективных иска и намерены отсудить у рэпера до 30 млн долларов.

Об этом сообщает Page Six.

Судебные иски были поданы прошлым летом в Лос-Анджелесе.

Уэста обвиняют в невыплате обещанных денег людям, участвующим в его масштабных шоу в рамках проекта Хор воскресной службы. Речь идет примерно о 500 исполнителях и 300 работниках сцены.

В иске отмечается, что Канье нарушил трудовое законодательство, задержав обещанные гонорары некоторым работникам, а другим не выплатил их вовсе.

К примеру, парикмахер по имени Райна Леон заявила, что ей пришлось ждать 120 дней, чтобы получить зарплату в размере 550 долларов за работу, выполненную в ноябре 2019 года.

Исполнитель Майкл Пирсон утверждал, что ему платили фиксированную дневную ставку в размере 250 долларов, независимо от отработанных ним часов. А также ему якобы не разрешали обедать или отдыхать.

Кроме того, юристы на данный момент разыскивают других участников Sunday Service и полагают, что окончательное число истцов может приблизиться к 1000 человек.

По словам источников, неизвестно насколько сам Уэст был вовлечен в эту историю. В свою очередь, Канье пока никак не прокомментировал иски.