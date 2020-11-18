Участники "Евровидения-2021" заранее запишут свои песни вживую. Это обязательное условие из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе песенного конкурса.

Организаторы решили ввести это правило, поскольку существует риск, что некоторые участники не смогут приехать в Роттердам или же по прибытии их поместят на карантин.

Перед конкурсом каждая телерадиовещательная компания должна создать запись живого исполнения номера от своей страны и отправить его представителям “Евровидения”. Важно направить эту запись до начала конкурса.

“Евровидение-2021” пройдет в реальном времени. Выступление определенной страны будут транслировать без внесения изменений вокала или номера после записи.

Запись должна быть уникальной. Ее запрещено публиковать до конкурса.

В 2021 году “Евровидение” будут принимать Нидерланды. В нем примет участие 41 страна.