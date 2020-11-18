Об этом сообщили в пресс-службе песенного конкурса.
Организаторы решили ввести это правило, поскольку существует риск, что некоторые участники не смогут приехать в Роттердам или же по прибытии их поместят на карантин.
Перед конкурсом каждая телерадиовещательная компания должна создать запись живого исполнения номера от своей страны и отправить его представителям “Евровидения”. Важно направить эту запись до начала конкурса.
“Евровидение-2021” пройдет в реальном времени. Выступление определенной страны будут транслировать без внесения изменений вокала или номера после записи.
Запись должна быть уникальной. Ее запрещено публиковать до конкурса.
В 2021 году “Евровидение” будут принимать Нидерланды. В нем примет участие 41 страна.
- 16 мая состоялось музыкальное шоу “Евровидение: Европа, зажги свет” (Eurovision: Europe Shine A Light). Его организовали вместо отмененного из-за пандемии коронавируса конкурса “Евровидение-2020”.
- На международный песенный конкурс “Евровидение-2021” артисты, которые из-за вспышки коронавируса COVID-19 не смогли выступить в этом году, должны подготовить новую песню.