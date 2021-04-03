Участница «Мисс Вселенная» от Украины ответила, поедет ли на конкурс

Об этом Ястремская сообщила в Instagram.
После публичной огласки ситуации с визой девушке таки разрешили въезд в США и назначили дату собеседования.
Девушка отметила, что ей помогла президент “Мисс Украина-Вселенная” Анна Филимонова, которая лично обратилась к временному поверенному в делах США Кристине Квин. Уже через считанные дни Елизавете Ястремской все же дали визу.
“Хочу сообщить прекрасную новость – мне позвонили из посольства США и сказали, что мне дают визу! Я невероятно благодарна за то, что для меня сделали исключение и назначили дату собеседования. Теперь я точно знаю, что еду на “Мисс Вселенная”, – сообщила девушка.
Конкурсантка поблагодарила посольство за содействие и заявила, что летит в США уже 6 мая. Впереди месяц интенсивной подготовки.
Конкурс “Мисс Вселенная” состоится в Майами 16 мая.
Переглянути цей допис в Instagram
Напомним, что Елизавете Ястремской, участнице конкурса “Мисс Вселенная” от Украины отказали в американской визе. Конкурс состоится в мае в Майами (штат Флорида). У Ястремской в Майами живет родная сестра, которая вышла замуж за американца. Кроме этого, визовому офицеру не понравилось то, что участница не замужем и у нее нет детей.
- Ранее победительница конкурса красоты “Мисс Украина-2019” Маргарита Паша оказалась в центре языкового скандала. Сначала она отказалась общаться с телеведущей Екатериной Осадчей на украинском языке для программы “Светская жизнь”. Паша на своей странице в Instagram написала большое сообщение с размышлениями, а в конце отметила, что хочет излагать свои мысли в блоге на русском языке, а кому не нравится – может отписаться. Впоследствии она написала еще один пост, но уже на украинском языке, в котором она заявила, что любит свою страну, ее многонациональность.