Участница «Мисс Вселенная» от Украины ответила, поедет ли на конкурс

Недавно "Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская заявила, что ее участие в конкурсе "Мисс Вселенная" под угрозой из-за отказа в американской визе. Однако ситуация изменилась.

Об этом Ястремская сообщила в Instagram.

После публичной огласки ситуации с визой девушке таки разрешили въезд в США и назначили дату собеседования.

Девушка отметила, что ей помогла президент “Мисс Украина-Вселенная” Анна Филимонова, которая лично обратилась к временному поверенному в делах США Кристине Квин. Уже через считанные дни Елизавете Ястремской все же дали визу.

“Хочу сообщить прекрасную новость – мне позвонили из посольства США и сказали, что мне дают визу! Я невероятно благодарна за то, что для меня сделали исключение и назначили дату собеседования. Теперь я точно знаю, что еду на “Мисс Вселенная”, – сообщила девушка.

Конкурсантка поблагодарила посольство за содействие и заявила, что летит в США уже 6 мая. Впереди месяц интенсивной подготовки.

Конкурс “Мисс Вселенная” состоится в Майами 16 мая.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Liza Yastremskaya (@__lizaelza__)

Напомним, что Елизавете Ястремской, участнице конкурса “Мисс Вселенная” от Украины отказали в американской визе. Конкурс состоится в мае в Майами (штат Флорида). У Ястремской в Майами живет родная сестра, которая вышла замуж за американца. Кроме этого, визовому офицеру не понравилось то, что участница не замужем и у нее нет детей.