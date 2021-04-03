Covid-19 Украина

обновлено 03.04.2021 в 14:02

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Участница «Мисс Вселенная» от Украины ответила, поедет ли на конкурс

Недавно "Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская заявила, что ее участие в конкурсе "Мисс Вселенная" под угрозой из-за отказа в американской визе. Однако ситуация изменилась.

Суббота, 3 апреля 2021, 15:18

Об этом Ястремская сообщила в Instagram.

После публичной огласки ситуации с визой девушке таки разрешили въезд в США и назначили дату собеседования.

Девушка отметила, что ей помогла президент “Мисс Украина-Вселенная” Анна Филимонова, которая лично обратилась к временному поверенному в делах США Кристине Квин. Уже через считанные дни Елизавете Ястремской все же дали визу.

“Хочу сообщить прекрасную новость – мне позвонили из посольства США и сказали, что мне дают визу! Я невероятно благодарна за то, что для меня сделали исключение и назначили дату собеседования. Теперь я точно знаю, что еду на “Мисс Вселенная”, – сообщила девушка.

Конкурсантка поблагодарила посольство за содействие и заявила, что летит в США уже 6 мая. Впереди месяц интенсивной подготовки.

Конкурс “Мисс Вселенная” состоится в Майами 16 мая.

 

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Допис, поширений Liza Yastremskaya (@__lizaelza__)

Напомним, что Елизавете Ястремской, участнице конкурса “Мисс Вселенная” от Украины отказали в американской визе. Конкурс состоится в мае в Майами (штат Флорида). У Ястремской в Майами живет родная сестра, которая вышла замуж за американца. Кроме этого, визовому офицеру не понравилось то, что участница не замужем и у нее нет детей.

  • Ранее победительница конкурса красоты “Мисс Украина-2019” Маргарита Паша оказалась в центре языкового скандала. Сначала она отказалась общаться с телеведущей Екатериной Осадчей на украинском языке для программы “Светская жизнь”. Паша на своей странице в Instagram написала большое сообщение с размышлениями, а в конце отметила, что хочет излагать свои мысли в блоге на русском языке, а кому не нравится – может отписаться. Впоследствии она написала еще один пост, но уже на украинском языке, в котором она заявила, что любит свою страну, ее многонациональность.
Теги: Єлизавета Ястремська, Міс Всесвіт

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