Об этом сообщает портал NME.

Состоящий из 12 выпусков сериал создан для того, чтобы развлечь людей, находящихся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. К нему присоединятся члены семьи и специальные гости.

В первой знаменитость показал статую своего сына Джейдена, стоящую в гараже. Также там видна картонная фигура героя Уилла Смитта из фильма Люди в черном.

 

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One statue don’t stop no show! Sorry, Jaden!! Dad needs the garage to shoot #WillFromHome on Snapchat 🙂

Допис, поширений Will Smith (@willsmith)

Во второй части 51-летний Смит общался с супермоделью, актрисой, певицей, продюсером и телеведущей Тайрой Бэнкс. Звезды обсуждали комедию Принц из Беверли-Хиллз, в которой вместе снимались.

 

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Reliving the Fresh Prince days with @willsmith in this little teaser for the second episode of ‘Will From Home’ that goes live Monday on Snapchat… 💛💛

Допис, поширений Tyra Banks (@tyrabanks)

Новые серии будут выходить по понедельникам, средам и пятницам в Instagram-аккаунте актера с хештегом #willfromhome и в аккаунте Смита в Snapchat.

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