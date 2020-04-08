Об этом сообщает портал NME.
Состоящий из 12 выпусков сериал создан для того, чтобы развлечь людей, находящихся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. К нему присоединятся члены семьи и специальные гости.
В первой знаменитость показал статую своего сына Джейдена, стоящую в гараже. Также там видна картонная фигура героя Уилла Смитта из фильма Люди в черном.
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One statue don’t stop no show! Sorry, Jaden!! Dad needs the garage to shoot #WillFromHome on Snapchat 🙂
Во второй части 51-летний Смит общался с супермоделью, актрисой, певицей, продюсером и телеведущей Тайрой Бэнкс. Звезды обсуждали комедию Принц из Беверли-Хиллз, в которой вместе снимались.
Новые серии будут выходить по понедельникам, средам и пятницам в Instagram-аккаунте актера с хештегом #willfromhome и в аккаунте Смита в Snapchat.
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