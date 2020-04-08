Об этом сообщает портал NME.

Состоящий из 12 выпусков сериал создан для того, чтобы развлечь людей, находящихся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. К нему присоединятся члены семьи и специальные гости.

В первой знаменитость показал статую своего сына Джейдена, стоящую в гараже. Также там видна картонная фигура героя Уилла Смитта из фильма Люди в черном.

Во второй части 51-летний Смит общался с супермоделью, актрисой, певицей, продюсером и телеведущей Тайрой Бэнкс. Звезды обсуждали комедию Принц из Беверли-Хиллз, в которой вместе снимались.

Новые серии будут выходить по понедельникам, средам и пятницам в Instagram-аккаунте актера с хештегом #willfromhome и в аккаунте Смита в Snapchat.