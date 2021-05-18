Україна пройшла до фіналу «Євробачення-2021»

Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, 18 травня відбувся перший півфінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення”. Зокрема, під номером 15 виступали представники України – гурт Go_A з піснею “Шум”.
На сцені концертної зали Ahoy Arena в Роттердамі, Нідерланди за вихід у фінал змагалися представники 16 країн.
10 з 16 учасників продовжать участь у конкурсі і виступлять у фіналі, 22 травня. Серед них — український гурт Go_A.
Крім України до фіналу потрапили Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.
Залишають конкурс Австралія, Ірландія, Румунія, Словенія, Хорватія, Північна Македонія.
Відео виступу Go_A на першому півфіналі конкурсу:
У наступному півфіналі, який відбудеться 20 травня, зустрінуться конкурсанти від Сан-Марино, Естонії, Чехії, Греції, Австрії, Польщі, Молдови, Ісландії, Сербії, Грузії, Албанії, Португалії, Болгарії, Фінляндії, Латвії, Швейцарії й Данії.
Нагадаємо, 20 країн, відібраних за підсумками двох півфіналів, зустрінуться у фіналі з конкурсантами від Нідерландів (господарів конкурсу цього року) та решти учасників автоматичної кваліфікації (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії).
- У березні гурт Go_A представив оновлений варіант пісні “Шум”. Її довелося повністю переробити під формат конкурсу “Євробачення”.
- Напередодні півфіналу вокалістка гурта Катерина Павленко мала підозру на коронавірусну інфекцію.
- Під час генеральної репетиції Go_A зламалися декорації.