Україна пройшла до фіналу «Євробачення-2021»

Гурт Go_A, який представляє Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2021", потрапив до фіналу.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, 18 травня відбувся перший півфінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення”. Зокрема, під номером 15 виступали представники України – гурт Go_A з піснею “Шум”.

На сцені концертної зали Ahoy Arena в Роттердамі, Нідерланди за вихід у фінал змагалися представники 16 країн.

10 з 16 учасників продовжать участь у конкурсі і виступлять у фіналі, 22 травня. Серед них — український гурт Go_A.

Крім України до фіналу потрапили Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.

Залишають конкурс Австралія, Ірландія, Румунія, Словенія, Хорватія, Північна Македонія.

Відео виступу Go_A на першому півфіналі конкурсу:

У наступному півфіналі, який відбудеться 20 травня, зустрінуться конкурсанти від Сан-Марино, Естонії, Чехії, Греції, Австрії, Польщі, Молдови, Ісландії, Сербії, Грузії, Албанії, Португалії, Болгарії, Фінляндії, Латвії, Швейцарії й Данії.

Нагадаємо, 20 країн, відібраних за підсумками двох півфіналів, зустрінуться у фіналі з конкурсантами від Нідерландів (господарів конкурсу цього року) та решти учасників автоматичної кваліфікації (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії).