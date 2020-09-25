На этих выходных, 26 – 27 сентября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильные дожди, грозы, ветер, град.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также в Украинском гидрометцентре.

Согласно сообщению ГСЧС, днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях ожидаются сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

26 сентября в западной части Украины, 27 сентября в большинстве областей нашей страны порывы ветра будут достигать 15-22 м/с. Местами ожидаются грозы, в отдельных районах град.

27 сентября в западных, ночью в Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут сильны дожди.

“26 сентября ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в большинстве западных областей умеренные дожди, грозы, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 17-22 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°, в Карпатском регионе 18-23°”, – проинформировали, в свою очередь, в Укргидрометцентре.

26 сентября во второй половине дня и в течение суток 27 сентября по Киеву и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В субботу будет без осадков, но во второй половине дня усилится ветер. В воскресенье будет ветрено, днем дождь, местами по области грозы. Температура в субботу ночью составит 13-15°, днем 24-26°; в воскресенье ночью около 15°, днем 18-20°.