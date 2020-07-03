#Буквы разбирались, кто и зачем заставил поверить россиян в сгенерированный нейросетью снимок Петра 1.

Так, пользователей заинтересовал “образ” Петра I и некоторые принялись гадать, на кого же он похож.

Кто-то указал, на цепочку на шее “императора”.

Но большинство догадались, что это известный порноактер и режиссер Рон Джереми.

Этот снимок порноактера был сделан в 2007 году для обложки российского Esquire.

В комментарии #Буквам, автор публикации Михаил Губа называет себя историком-любителем из Кривого Рога.

По его словам, он обратил внимание на внешнее сходство порноактера с императором Петром I и более года собирал материал.

“Совершенно случайно обратил внимание на внешнее сходство, и с того времени собирал материал. Оказалось, что потомки родственникивой жены внука Петра – Карла Петера Ульриха (который известен обывателю как Петр Третий) во время революции уехали в США и обосновались в Квинсе. Через год после приезда в 1918-м, в Квинсе у них родился отец Рона – Арнольд Хьятт. А у Арнольда уже в 1953-м собственно и родился Рональд Джереми Хьятт”.

Михаил Губа рассказал, что ранее общался с российским историком, доцентом Санкт-Петербургского государственного университета Олегом Соколовым, которым занимался историей Франции.

Стоит отметить, что 63-летний Олег Соколов сейчас обвиняется в убийстве своей возлюбленной – 24-летней студентки Анастасии Ещенко.

“Про ДНК и нейросеть. На самом деле это не от фонаря взялось. Олег был фанатом Наполеона, ну или есть, слава Богу.

Он очень помог мне в переписке с архивами Нью-Йорка.

Простому парню из Кривого Рога там даже не отвечали на письма, и начал искать помощи среди именитых историков.

Нашел Олега на форуме питерских реконструкторов, рассказал ему о своих догадках, и он поддержал меня в моих изысканиях.

После знакомства по Skype он согласился помочь и использовал свое имя для того, чтобы National Archives at New York City предоставил мне полный доступ к их онлайн библиотеке, как его протеже.

Мы очень сдружились с ним за эти несколько лет, и рассказывая о своей работе он упоминал о том, что у них есть идея относительно того, как восстановить речевой аппарат Наполеона. Что они в СПбГУ могут на 3D-принтере напечатать части гортани Наполеона, восстановив ее образ из ДНК. Ну вот я вдохновился его рассказами того, что они могут использовать возможности нейросети и части ДНК для восстановления речевого аппарата Наполеона и потом использовал эту идею в своем посте…

С Олегом мы общались вплоть до начала его проблем с Настей.

Я хочу сказать, что на самом деле там всё было совсем не так, как это выставляют в прессе, Настя использовала одержимость ею Олега в своих целях, откровенно над ним издеваясь.

Последней каплей в их отношениях стал случай, когда Олег вернувшись домой застал Настю за просмотром стрима Евгения Понасенкова, историка-конкурента Олега.

В пылу ссоры Настя призналась ему, что не только тайно смотрит все выпуски Понасенкова, а еще и регулярно ему донатит. Это, как мне кажется, и повредило психику Олега, он перестал выходить на связь, и мы с ним больше не общались.

Публикацию удалил, так как в СПбГУ начали звонить российские журналисты и задавать вопросы о моем посте, а вскоре мне написали с его (Олега Соколова, – ред.) кафедры и попросили убрать этот материал, т.к. не хотели снова поднимать его имя в прессе”.