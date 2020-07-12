Украинскую plus size модель Милу Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

“Победа! Самая большая натуральная грудь Украины!!!” – написала она.

Модель обнародовала собственное фото в декольтированном красном платье и свидетельство, подтверждающее, что ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

21 июня Кузнецовой исполнилось 32 года. Она уроженка города Лубны Полтавской области.

Мила Кузнецова была участницей шоу “Модель XL” на “1+1”. Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Фото: Мила Кузнецова / Instagram