Об этом пишет издание Toofab.

30-летняя Анастасия Покрещук призналась, что ее сногсшибательные черты лица произвели фурор, но чувствует, что щеки можно было бы сделать чуть более пухлыми.

“Вы можете подумать, что они слишком большие, но я думаю, что они немного малы. Мне нужно обновить их в ближайшее время”, – сказала она Daily Star.

В возрасте 26 лет Анастасии ввели филлеры в щеки, и с тех пор она потратила более 2000 долларов на косметические процедуры, не планируя останавливаться на достигнутом.

“После того, как мне сделали уколы и я увидела изменения, я влюбилась в свои щеки”, – рассказала девушка.

“Я сама регулярно делаю инъекции в другие части лица”, – заявила она, сказав, что ввела себе ботокс для лба и филлеры для губ и уголков рта.

Ей даже изменили форму челюсти и подбородка, чтобы они казались более точеными.

“Я понимаю, что для других они выглядят странно”, – призналась Анастасия, сказав, что потеряла счет косметическим процедурам.

Переглянути цей допис в Instagram Орешки😭😂 Допис, поширений Анастасия👑 (@_just__queen_) 15 Вер 2020 р. о 12:39 PDT

По словам Instagram-звезды, у нее более 220 000 подписчиков. Большинству поклонникам нравится ее неординарная внешность, но есть и те, которые ее критикуют

“Люди говорили мне, что я уродливая сучка и что я должна убить себя. Но когда я вижу эти слова, я просто отшучиваюсь и игнорирую”, – сказала девушка.