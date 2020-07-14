Украинская комедия "Мои мысли тихие" с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским появится на европейской стриминговой платформе HBO Europe.

Об этом сообщили создатели картины на своей странице в Facebook.

Релиз планируется осенью 2020 года.

“Теперь это не просто первый украинский фильм о высоком чуваке, но и первый украинский фильм который может лепить логотип HBO на свои картинки и постеры”, – говорится в сообщении.

Отметим, что “Мои мысли тихие” – это комедия и полнометражный дебют режиссера Антонио Лукича.

По сюжету молодой звукорежиссер фрилансер Вадим, испытав множество неудач в работе и личной жизни, получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть “неудобную Украины” и отправиться в “привлекательную Канаду”. Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

Главные роли в картине исполнили Ирма Витовская-Ванца и Андрей Лидаговский. Продюсерами ленты выступили Алла Белая и Дмитрий Суханов.