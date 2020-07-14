Об этом сообщили создатели картины на своей странице в Facebook.
Релиз планируется осенью 2020 года.
“Теперь это не просто первый украинский фильм о высоком чуваке, но и первый украинский фильм который может лепить логотип HBO на свои картинки и постеры”, – говорится в сообщении.
Отметим, что “Мои мысли тихие” – это комедия и полнометражный дебют режиссера Антонио Лукича.
По сюжету молодой звукорежиссер фрилансер Вадим, испытав множество неудач в работе и личной жизни, получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть “неудобную Украины” и отправиться в “привлекательную Канаду”. Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.
Главные роли в картине исполнили Ирма Витовская-Ванца и Андрей Лидаговский. Продюсерами ленты выступили Алла Белая и Дмитрий Суханов.
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- Ранее сообщалось, что фильм “Мои мысли тихие” вернули в прокат по требованию зрителей.