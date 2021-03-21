Об этом сообщает пресс-служба “Укрпочты”.

Почтальон Федор Фекета – закарпатский почтальон, который ежедневно преодолевал десятки километров, чтобы доставить почту.

В “Укрпочте” рассказали, что Федор Фекета (1789 – 1838) работал почтальоном и ежедневно в течение 30 лет пешком доставлял корреспонденцию в любое время года при любой погоде. Его путь пролегал по горным тропам, где приходилось перебираться через горные реки.

Почетное второе место украинская почтовая марка разделила еще с двумя участниками – марками Фарерских островов и Швейцарии, стало беспрецедентным случаем за всю историю проведения конкурса.

Тираж украинской марки – 100 000 экземпляров.

Автор выпуска – Ирина Медведовская.