Украинский художественный фильм "Пульс" поборется за награды кинофестивалей во французской Ницце и американском Ричмонде.

Об этом сообщается на сайте FILM.UA Group.

Стоит отметить, что фильм одержал победу на Flathead Lake International Cinemafest (США, Полсон) в январе этого года.

Очередным международным кинофестивалем для украинской драмы станет Nice International Film Festival (NIFF), который пройдет с 31 мая по 4 июня этого года в городе Ницца. Французский фестиваль номинировал “Пульс” сразу на 6 номинаций: лучший фильм, лучший художественный фильм на иностранном языке, лучший режиссер художественного фильма на иностранном языке (Сергей Чеботаренко), лучший актер фильма на иностранном языке (Станислав Боклан), лучшая актриса фильма на иностранном языке (Наталья Бабенко) и приз жюри.

Следующим фестивалем для ленты “Пульс” станет Richmond International Film Festival (RIFF), который пройдет с 14 по 19 сентября 2021 в американском городе Ричмонд, штат Вирджиния. RIFF является одним из крупнейших международных конкурсных фестивалей в Средней Атлантике. На фестивале представят более 150 фильмов из 35 стран мира. За какие именно награды соревноваться украинская драма организационный комитет фестиваля объявит позже.

На фестивале Flathead Lake International Cinemafest фильм “Пульс” получил две главные награды фестиваля – лучший фильм и лучший режиссер (Сергей Чеботаренко).

Полнометражный художественный фильм “Пульс” создан на основе реальной истории украинской спортсменки, легкоатлетки, паралимпийской чемпионки 2008 Оксаны Ботурчук. Фильм создан при поддержке Министерства культуры Украины.

В Украине картина выйдет в прокат в этом году.