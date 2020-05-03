Ведущими онлайн-церемонии были Дарья Трегубова и Тимур Мирошниченко. Гостями — певец Святослав Вакарчук и группа DZIDZIO.

Как сообщалось ранее, в связи с эпидемией коронавируса церемония награждения Национальной кинопремии “Золотая Дзига” впервые состоялась в онлайн-режиме.

Трансляция мероприятия проходила на официальном сайте и Youtube -канале киноакадемии.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ

В номинации “Лучший фильм” победила лента “Мои Мысли Тихие” Антонио Лукича.

“Премию зрительских симпатий” по итогам онлайн-голосовании получила лента “Круты 1918” Алексей Шапарева.

Победителем в номинации “Лучшая режиссерская работа” стал Нариман Алиев за свой дебютный полный метр “Домой”.

Имя победителя в номинации “Открытие года” было объявлено за неделю до церемонии — им стал 28-летний режиссер, автор фильма “Мои Мысли Тихие” Антонио Лукич.

Премию за вклад в развитие украинского кинематографа получила 82-летняя украинская актриса театра и кино Ада Роговцева.

“Золотую Дзигу” за “Лучший короткометражный анимационный фильм” получила работа “Любовь” (реж. Никита Лиськов).

“Лучшим короткометражным игровым фильмом” стала лента “В нашей синагоге” (реж. Иван Орленко).

А в номинации “Лучший документальный фильм” победил фильм “Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго” (реж. Надежда Парфан).