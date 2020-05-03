Трансляция мероприятия проходила на официальном сайте и Youtube-канале киноакадемии.
Как сообщалось ранее, в связи с эпидемией коронавируса церемония награждения Национальной кинопремии “Золотая Дзига” впервые состоялась в онлайн-режиме.
Ведущими онлайн-церемонии были Дарья Трегубова и Тимур Мирошниченко. Гостями — певец Святослав Вакарчук и группа DZIDZIO.
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
В номинации “Лучший фильм” победила лента “Мои Мысли Тихие” Антонио Лукича.
“Премию зрительских симпатий” по итогам онлайн-голосовании получила лента “Круты 1918” Алексей Шапарева.
Победителем в номинации “Лучшая режиссерская работа” стал Нариман Алиев за свой дебютный полный метр “Домой”.
Имя победителя в номинации “Открытие года” было объявлено за неделю до церемонии — им стал 28-летний режиссер, автор фильма “Мои Мысли Тихие” Антонио Лукич.
Премию за вклад в развитие украинского кинематографа получила 82-летняя украинская актриса театра и кино Ада Роговцева.
“Золотую Дзигу” за “Лучший короткометражный анимационный фильм” получила работа “Любовь” (реж. Никита Лиськов).
“Лучшим короткометражным игровым фильмом” стала лента “В нашей синагоге” (реж. Иван Орленко).
А в номинации “Лучший документальный фильм” победил фильм “Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго” (реж. Надежда Парфан).
- Ранее организаторы престижной кинопремии “Оскар” объявили, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 впервые допустят к отбору фильмы, которые не выходили в прокат и демонстрировались только онлайн.