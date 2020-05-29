Об этом сообщили на странице коллектива в Facebook.
Группа возникла в Киеве в 2016 году.
Фронтмен и автор песен – Иван Семесюк.
Репертуар коллектива – это песни на украинском языке с использованием нецензурной лексики.
В коллективе заявляют, что работают в жанре power country.
В описании к альбому музыканты отметили: “в тексте есть бранные слова, желательное возрастное ограничение – 18+”.
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