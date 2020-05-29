"Пирятин" работал над созданием нового альбома на протяжении полугода.

Об этом сообщили на странице коллектива в Facebook.

Группа возникла в Киеве в 2016 году.

Фронтмен и автор песен – Иван Семесюк.

Репертуар коллектива – это песни на украинском языке с использованием нецензурной лексики.

В коллективе заявляют, что работают в жанре power country.

В описании к альбому музыканты отметили: “в тексте есть бранные слова, желательное возрастное ограничение – 18+”.