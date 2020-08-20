Видео опубликовано на YouTube-канале БЕZ Обмежень.

Этот трек, говорят авторы, – поддержка для украинских воинов, а также для всех людей, протестующих сейчас в Беларуси. Для всех несокрушимых и сильных духом.

Песня “Героям” была написана фронтменом беz ОГРАНИЧЕНИЙ Сергеем Танчинцем около полгода назад для наших украинских воинов, однако совсем недавно начались известные всем события в соседней нам стране – Беларуси. Большинство людей, которые вышли на улицы в Минске и других городах Беларуси, поддерживают те же принципы, что и украинцы во времена Революции Достоинства.

Именно поэтому было принято решение сделать песню на двух языках: украинском и белорусском.

На видео можно увидеть людей, которые являются волонтерами, активистами. Среди них: Сергей Кузин, Виталий Дроздов, Сергей Мартынюк, Ахтем Сеитаблаев, Василий Вирастюк, Роман Синицын, Олег Сенцов, Сергей Притула и многие другие.