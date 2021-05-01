Спеціально до свята Великодня українські зірки заспівали "Христос Воскрес" у сучасній обробці 12-ма мовами.

Автором ідеї був співак Олександр Пономарьов.

“Христос воскрес” заспівали 12 українських солістів: Олександр Пономарьов, Віктор Павлік, Тоня Матвієнко, Оля Цибульська, Віталій Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мірзоян, Наталя Холоденко, Злата Огнєвіч, DZIDZIO. До них приєдналися оперний співак Хе Му та настоятель монастиря в Грузії схиархімандрит отець Серафим.

Мелодію до “Христос Воскрес” написав Пономарьов.

Одні й ті ж словами солісти заспівали українською, турецькою, старослов’янською, італійською, іспанською, французькою, польською, англійською, грецькою, грузинською та китайською. Схиархімандрит отець Серафим заспівав мовою Ісуса Христа – арамейською.

Загалом у зніманні кліпу брали участь 120 осіб. Окрім вокалістів, це оркестр та хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України, бандуристка Marina Krut, діти Art music school ZABAVA.