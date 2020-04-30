Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, свои поздравления и слова благодарности пограничникам записали: стронгмен Василий Вирастюк, певицы Ирина Федишин, Анна Добрыднева, Ольга Горбачева, певцы Виктор Павлик и DZIDZIO, хореограф Влад Яма, телеведущая Леся Никитюк, саксофонистка Алина Сакс, министр Кабинета Министров Олег Немчинов, боксер Дмитрий Митрофанов, шоумен Антон Лирник, шоумен MC RYBIK, футбольный тренер Олег Протасов, футболист Денис Бойко, DJ Lutique, ведущие радио “Рокс” Соня Сотник и Сергей Кузин.

“Самое крутое в жизни – это возвращаться домой в Украину и первым видеть вашу улыбку”, – сказал радиоведущая Соня Сотник.

Українських прикордонників з професійним святом вітають ведучі радіо “Рокс” Соня Сотник та Сергій Кузін 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітають ведучі радіо “Рокс” Соня Сотник та Сергій Кузін. А також – селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Телеведущая Леся Никитюк сказала: “Говорят, если ты умный – ты становишься ученым. Если ты сильный – ты становишься спортсменом. А если ты и сильный, и умный – ты становишься пограничником”.

Українських прикордонників вітає шоувумен Леся Нікітюк 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає шоувумен Леся Нікітюк. А також – селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Саксофонистка Алина Сакс пожелала пограничникам здоровья и счастья.

Українських прикордонників з професійним святом вітає саксофоністка Аліна Сакс 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає саксофоністка Аліна Сакс. А також – селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов напомнил, что 102 года назад украинские войска вышли на украино-российскую границу: “Я искренне верю, что и мы скоро вернемся на наш участок украино-российской границы”.

Українських прикордонників з професійним святом вітає міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов. А також – шоумени, селебріті та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Хореограф Влад Яма: “Уважаемые пограничники! Пусть у вас на границе все будет спокойно и по графику”.

Українських прикордонників з професійним святом вітає хореограф, шоумен Влад Яма 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає хореограф, шоумен Влад Яма. А також – селебріті, політики, спортсмени та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Боксер Дмитрий Митрофанов пожелал пограничникам отправлять все проблемы в нок-аут.

Українських прикордонників вітає боксер Дмитро Митрофанов 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає боксер Дмитро Митрофанов. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Шоумен Антон Лирник пожелал пограничникам “самим пересечь как можно больше границ”.

Вітання українським прикордонникам від шоумена Антона Лірника 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає шоумен Антон Лірник. А також – селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Шоумен Сергей притула пожелал пограничникам: “…Чтобы нелегалы не бегали, контрабанда не рыпалась. А таможенники помнили, кто на границе главный”.

Українських прикордонників з професійним святом вітає шоумен Сергій Притула 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає шоумен Сергій Притула. А також – селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

DJ LUTIQUE прочитал стихотворение, посвященное пограничкам.

Українських прикордонників з професійним святом вітає діджей DJ LUTIQUE 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає діджей DJ LUTIQUE. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Певица Ирина Федишин пожелала пограничникам здоровья и улыбок.

Українських прикордонників з професійним святом вітає співачка Ірина Федишин 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає співачка Ірина Федишин. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

DZIDZIO поблагодарил пограничников за все то, что они делают для Украины.

Українських прикордонників з професійним святом вітає співак DZIDZIO 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає співак DZIDZIO. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Певица Анна Добрыднева пожелала служащим ГПСУ чистых горизонтов и мирного неба. “Я вами очень горжусь”, – сказала она.

Вітання українським прикордонникам від співачки Анни Добриднєвої 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає співачка Анна Добриднєва. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Стронгмен Василий Вирастюк пожелал пограничникам, мужества, выдержки и здоровья.

Українських прикордонників з професійним святом вітає стронгмен Василь Вірастюк 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає стронгмен Василь Вірастюк. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Виктор Павлик: “Хочу пожелать все пограничникам крепкого-крепкого здоровья, добра, бодрости, Божьего благословения и многая и благая лета”.

Українських прикордонників з професійним святом вітає співак Віктор Павлік 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає співак Віктор Павлік. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Футболист Денис Бойко

Привітання прикордонникам від футболіста Дениса Бойка 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає футболіст Денис Бойко. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Шоумен MC RYBIK: “Желаю, чтобы лица туристов были максимально схожи с их фото в паспорте”.

Українських прикордонників з професійним святом вітає шоумен MC RYBIK 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає шоумен MC RYBIK. А також – селебріті, політики, спортсмени та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Сегодня, 30 апреля, украинские пограничники отмечают свой профессиональный праздник.