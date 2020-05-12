Трейлер опубликован на Youtube-канале проекта.

“Что такое война? Бесспорно, это огромная трагедия и очень грустные события. А еще — это героические подвиги и эпические бои. А еще — это победа или смерть. Но все это — лишь часть войны. Ибо 80% времени люди на войне не воюют, а живут. Да, несколько иной от гражданской, но уже привычной для них жизнью. Сериал “Точка Ноль” — это реальная жизнь на реальной войне реальных военных. Это все — не выдуманные истории, так оно и было на самом деле. И в главных ролях — люди с передовой”, — говорится в описании к трейлеру.

На Facebook-странице проекта сообщается, что съемки сериала начались в ноябре 2016-го года.