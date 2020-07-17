Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось ранее, 15 июля музыкальный стриминговий сервис Spotify официально заработал в еще 13 странах мира. Среди них — Беларусь, Россия и Украина.
В честь запуска сервиса в Российской Федерации Spotify выпустил видеоролик, представляющий собой нарезку из видеообращений популярных музыкальных исполнителей. На видео звезды рассказывают об особенностях сервиса и делятся радостью по поводу старта его работы в России.
В рекламном ролике появились и несколько украинских исполнителей, выступающих преимущественно на русском языке: Иван Дорн, Кирилл Бледный (группа “Пошлая молли”), Светлана Лобода, Луна (Кристина Герасимова), Дэниэль Шейк (группа “Мы”).
Стоит отметить, что участники ролика не упоминали, что сервис был запущен и в Украине. Некоторые украинские звезды приветствовали запуск в России, другие — приветствовали сервис на “нашем” рынке.
- Ранее экс-министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявлял, что артисты, которые выступают в России, не отстаивают там позицию Украины. Он также выступал за введение “специального режима” для таких артистов.
- При этом министр выражал мнение, что неправильно запрещать артистам гастролировать в РФ.