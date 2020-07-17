Несколько украинских музыкальных исполнителей снялись в видеоролике, посвященном запуску стримингового сервиса Spotify в России.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 15 июля музыкальный стриминговий сервис Spotify официально заработал в еще 13 странах мира. Среди них — Беларусь, Россия и Украина.

В честь запуска сервиса в Российской Федерации Spotify выпустил видеоролик, представляющий собой нарезку из видеообращений популярных музыкальных исполнителей. На видео звезды рассказывают об особенностях сервиса и делятся радостью по поводу старта его работы в России.

В рекламном ролике появились и несколько украинских исполнителей, выступающих преимущественно на русском языке: Иван Дорн, Кирилл Бледный (группа “Пошлая молли”), Светлана Лобода, Луна (Кристина Герасимова), Дэниэль Шейк (группа “Мы”).

Стоит отметить, что участники ролика не упоминали, что сервис был запущен и в Украине. Некоторые украинские звезды приветствовали запуск в России, другие — приветствовали сервис на “нашем” рынке.