Украинский боксер Иван Редкач нарушил в США карантин, совершая пробежку по побережью, и скрылся от полицейских, которые сделали ему замечание.

Об этом сам Редкач сообщил в Instagram.

Редкач вышел на пробежку на пляже Санта-Моники. Боксера заметили полицейские, которые пытались сделать ему замечание и по всей видимости хотели его задержать. Но украинец ускорился и убежал от полицейских.

“Run, Vanya, run. Я, если что, быстро бегаю”, – прокомментировал свое видео Редкач.