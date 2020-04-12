Об этом сам Редкач сообщил в Instagram.

Редкач вышел на пробежку на пляже Санта-Моники. Боксера заметили полицейские, которые пытались сделать ему замечание и по всей видимости хотели его задержать. Но украинец ускорился и убежал от полицейских.

“Run, Vanya, run. Я, если что, быстро бегаю”, – прокомментировал свое видео Редкач.

 

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Я на пробежке на Санта Монике видео оператор @voroboo Run Vanya Run 🤘🏿 Я если что быстро 💨 бегаю

Допис, поширений Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

  • Ранее в Нацполиции Украины сообщили, что решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендательный характер.