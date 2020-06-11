Об этом сообщила основательница бренда Вера Гринишина на своей странице в Facebook.

Отмечается, что каждая 4 женщина в Украине страдает от насилия. 600 женщин ежегодно умирают от рук насильника. Более 1,8 миллиона украинок являются жертвами домашнего насилия.

“Пока благодаря таким фразам “бьет, значит любит”, “милые бранятся – только тешатся”, “не выносить сор из избы”, удобно оправдывать обидчиков и не замечать страданий жертв. А многие осуждают и обвиняют, что она сама вина в том, что ее бьют, насилуют, газлайтят. Призывают работать над отношениями и искать проблемы в себе … Никакого оправдания для насилия быть нельзя”, – говорится в сообщении.

Гринишина добавила, что в поддержку нашим женщинам, команда Mavka, создала капсульную коллекцию футболок, которые объединят и покажут позицию женщин.

“Все мы равны в правах и возможностях. А проблема гендерного неравенства – это, прежде всего, проблема нашего мышления”, – резюмировала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Український бренд одягу 🍀 (@mavka.style) 10 Июн 2020 в 11:55 PDT