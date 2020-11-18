Украинский бренд BEVZA вместе с керамисткой Надеждой Шаповал представили коллекцию аксессуаров керамики и предметов декора по мотивам культуры Триполья.

Об этом пишет украинский VOGUE.

Создатели постарались сочетать в коллекции грубую фактуру и древнюю символику трипольской культуры.

Ключевым объектом коллекции является Оранта. Это фигура беременной женщины, выполненная в стиле примитивизма и максимально похожая на оригинальный трипольский артефакт.

Также важно частью коллекции являются бусы: неглазированные керамические бусины, гладкие женские фигуры на позолоченных цепочках, фигурки животных.

Кроме того, в коллекции есть керамическая тарелка, украшенная изображениями человеческих фигур, которая символизирует семью. Этим предметом создатели отдают дань уважения древним трипольской церемониям; его можно использовать как подсвечник или подставку для аромопалочек.

Для съемки портфолио фотограф Степан Лисовский и Надежда Шаповал объездили маленькие деревни и сфотографировали украинцев, живущих в местах, где раньше жили трипольцы.