Об этом в Instagram сообщили участники “1914”.

“Привет, солдаты!

У нас есть несколько интересных новостей, которыми мы хотим поделиться с вами. Грядущий альбом станет для нас особенным не только потому, что он был создан во время изоляции, но и благодаря замечательному сотрудничеству!

На этот раз мы хотим с гордостью представить могучего Ника Холмса из Paradise Lost, который присоединился к нам, чтобы помочь с одним из треков!

Поскольку большинство участников группы являются давними поклонниками Paradise Lost, для это знаковое событие и большая честь включить уникальный вокал Ника в наш грядущий релиз”, – говорится в сообщении.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 1914 Band (@1914_official)

Группа “1914” появилась в 2014 году, ее участники из Львова. Коллектив основал Дмитрий “Кумар” Тернущак.