Фильм украинского режиссера-документалиста Алины Горловой "Этот дождь никогда не закончится" завоевал награду "Лучший полнометражный документальный фильм" на кинофестивале Festival dei Popoli во Флоренции (Италия).

Об этом сообщается на странице кинофестиваля в Facebook.

Из-за пандемии COVID-19 Festival dei Popoli – как и многие мероприятия в этом году – прошел онлайн.

“Этот дождь никогда не закончится” создан в копродукции Украины, Латвии, Германии и Катара.

Фильм рассказывает историю 20-летнего Андрея Сулеймана и его семьи, которая бежала от войны в Сирии, но оказалась в Украине, где тоже начался военный конфликт. В Украине Андрей становится волонтером Красного Креста. Отец парня вскоре умирает, и Андрей принимает решение похоронить его тело в Сирии.

Предыдущая лента Алины Горловой – “Явных проявлений нет” о борьбе женщины-ветерана российско-украинской войны с посттравматическим стрессовым расстройством получила 4 награды на международном фестивале DocuDays UA в 2017 году, награду “за выдающуюся восточноевропейскую картину” международного конкурса фестиваля в Лейпциге “DOK Leipzig” в 2018 году и была номинирована на премию Украинской Киноакадемии “Золотая Юла” за лучший документальный фильм в 2019 году.