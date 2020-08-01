Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

“Созданная при поддержке Госкино лента Елены Демьяненко “Гуцулка Ксения” появилась на Аmazon PRIME VIDEO для зрителей Северной Америки. Американский дистрибьютор фильма – Dreamscape Media”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что лента доступна также на ресурсах VIMEO и HOOPLA: на последнем в июле “Гуцулка Ксеня” стала фильмом месяца.

Фильм “Гуцулка Ксеня” создан по мотивам одноименного произведения основоположника современной украинской оперетты Ярослава Барнича, творчество которого длительное время в Украине было запрещена.

Автором сценария и режиссером фильма является Елена Демьяненко, продюсерами – Дмитрий Томашпольский и Алена Демьяненко.

Главные роли в фильме исполнили: Варвара Лущик (Украина), Максим Лозинский (США), Оливье Бонжур (Бельгия), Игорь Цишкевич (США), Олег Стефан (Украина), Екатерина Молчанова (Украина), певица и актриса Соломия Мельник ( Dakh Daughters).