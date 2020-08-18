Украинский фильм о возвращении Донбасса попал в лонг-лист «европейского Оскара»

Об этом сообщили в пресс-службе премии.

Сейчас в лонг-листе Европейской киноакадемии вместе с “Атлантидой” есть 32 фильма. Участников шорт-листа объявят 7 ноября, а победителя – 12 декабря.

Фильм рассказывает о жизни Донбасса после будущей победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий. 2025-й, после окончания войны прошел год. Территория Донбасса признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными.

Главные герои – военные, живущие в полуразрушенном городе. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Стоит отметить, что все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. В частности, исполнителями главных ролей стали бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда “Вернись живым” Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

В украинский прокат лента выйдет 5 ноября.