Об этом говорится на сайте “Госкино”.

Фильм рассказывает о старшекласснице Маше и ее друзьях – Яне и Сене, которые помогают ей не чувствовать себя одиноко среди одноклассников.

“Кроме будущих экзаменов выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает, если не решишься – никогда не узнаешь, есть ли что-то в ответ”, – говорят создатели фильма.

Лента затрагивает темы нелегких моментов взросления: познания себя и первого чувственного опыта.

В фильме играют непрофессиональные юные актеры, с которыми режиссер и автор сценария Катерина Горностай работала в актерской лаборатории осенью 2019 года.

“За время подготовки к фильму я познакомилась с парой сотен людей в возрасте от 14 до 18 лет. Как-то не хочется называть их словом “подростки”. Поскольку, собственно, разница между взрослым человеком и ребенком небольшая – это буря внутреннего состояния, чрезмерная чувствительность к внешнему и наличие событий происходящих с тобой впервые в жизни. […] Они очень открыты – настолько, что это может быть опасным для них самих. Зависит от того, перед кем они открываются. Они очень сильно улавливают даже малейшую фальшь, с ними нужно быть только честным и откровенным в ответ. А еще они очень сильно любят. Такое количество любви, циркулирующей на площадке и во время подготовки фильма, я не ожидала почувствовать. И я очень надеюсь, что это будет ощущаться и с экрана”, – говорит Горностай.

Главные роли сыграли Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко, Александр Иванов.

В 2015-м короткий метр Катерины Горностай “Поодаль” признали лучшим фильмом национального конкурса на кинофестивале “Молодость”. “СТОП-ЗЕМЛЯ” станет полнометражным дебютом режиссера.