#Буквы рассказывают, что известно об артисте.

Николаевский исполнитель Delta Arthur выкладывает свои треки на известных платформах Apple Music и Soundcloud. Ознакомиться с творчеством артиста можно и на Youtube.

За последние два года Delta Arthur выпустил несколько десятков синглов. В конце июня он представил свой первый альбом Force 2, в который вошли 11 треков:

Журналист музыкального портала rap.ua Андрей Недашковский называет DeltaA “одним из самобытнейших артистов новой школы в Украине”.

“У DeltaA есть редкое качество. Когда он заходит в комнату, все взгляды окружающих тянутся именно к нему. И дело не в розовых косичках на голове, не в кислотного цвета одежде и не в тату в виде треугольника на лбу. Ну то есть не только в них. Он — артист, и всегда создает вокруг себя шоу”, — пишет Недашковский.

Что известно о Delta Arthur?

Настоящее имя Delta Arthur — Артем. В интервью rap.ua артист рассказал, что родился и вырос в Николаеве.

“Я из маленького города, Николаева, вокруг меня было мало людей, которые достигли успеха. Родителям не были близки мысли, что я стану звездой. Я даже стеснялся об этом говорить, это казалось абсурдным”, — отметил он.

Музыкой Артем увлекся еще в школе: тогда он создал свою панк-группу и начал учиться играть на гитаре.

“Первый трек у меня был под именем Группа Лопата. Это была панк-группа, которую я в школе сколотил из самого себя. Это был трек под названием “Забить до смерти лопатой”. Стебный трек про то, что я злой чувак. Я тогда слушал “Сектор Газа” и хотелось панковское, тупое название. Чтобы было понятно, что это не поп-музыка. Я был в классе восьмом. Прописал сам барабаны, гитару. Ходил в музшколу по классу гитары, но спустя три месяца бросил. Не мог настроить свой мозг на эту ментально рабскую систему обучения”, — рассказал артист.

В настоящее время Delta Arthur известен в первую очередь как клипмейкер. Он работал над созданием дебютного клипа рэперши Alyona Alyona (Алена Савраненко) “Рыбки” и других клипов артистки, снял рекламу для российского мобильного оператора МТС со звездой русского рэпа Big Baby Tape) и клип для российской поп-звезды Niletto на трек “Любимка”, собравший на 147 миллионов просмотров. Также Delta Arthur сотрудничал с известной украинской группой группы O.Torvald.

Недавно Delta Arthur выпустил свое Youtube-шоу, в котором пообщался с таким звездами российской рэп-сцены, как Oxxxymiron и Паша Техник, Boulevard Depo и другими.

В настоящее время артист собирает деньги, чтобы купить новую аппаратуру и сделать свою студию. В планах — продолжать писать музыку, экспериментировать со стилями и создать звук, который “еще никто не делал”.

“Ты можешь набросать все что тебе надо, сидя в эйрподсах во Fruity Loops, и если приловчиться, то можно на домашних динамиках за $400 делать звук мирового уровня. А чтобы сделать крутое метал-звучание, необходима хорошая студия, дорогие инструменты, куча бабла. И это меня сейчас интересует больше. Того, что у меня звучит в голове и сердце, сейчас на сцене вообще нет. […] Сделаю студию, хочу купить новую аппаратуру – и начну творить. […] Я хочу делать рок, в котором бас будет бить так же сильно, как в трэпе. Такого звука еще никто не сделал” , — заявил Delta Arthur.

Говоря о своем творческом пути, музыкант сравнивает себя с американским рэпером Даниэлем Эрнандесом (Tekashi 6ix9ine). Как известно, в ноябре 2018 года арестовал его за рэкет и продажу наркотиков. В декабре 2019 года Эрнандес был осужден на 2 года, но в 2020 году музыканта перевели под домашний арест из-за астмы и пандемии коронавируса COVID-19. Выйдя из тюрьмы 6ix9ine продолжил заниматься музыкой. Первый же выпущенный им трек поставил рекорд по просмотрам на Youtube.

“Я часто ассоциирую себя с Tekashi 6ix9ine. Следил за его судебными приключениями. Ты же знал, что он делал первые шаги в рэпе как видеограф? Он снимал клипы для других ноунеймов из Нью-Йорка, еще когда у него не было прически дикой, скиттлз-гриллзов. А когда его похищали из тачки, он на ноуте монтировал клип “Fefe” с Nicki Minaj. Он из тех, кто контролирует свое творчество на многих уровнях”, — отметил украинский рэпер.

Творчество Delta Arthur высоко оценили за границей. Журнал Elevator, который рассказывает о молодых хип-хоп исполнителях и инди-музыкантах, накануне опубликовал статью о нем и его трек MMA. По словам самого артиста, он стал первым исполнителем из Европы, о котором написало это популярное издание.

Авторы статьи так охарактеризовали трек DeltaА:

“Посмотрите новое видео DeltaА — MMA и получите представление о реальной жизни в маленьком городе, полном наркотиков, драк, убийств. Борьба игроков в регби, боксеров, бойцов ММА, пытающихся “сделать это” — вырваться из нищеты. Это крик города, который должен услышать весь мир”.