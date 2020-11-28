Команда мини-сериала "Ход королевы", который выходит на стримингового сервисе Netflix, предлагала украинскому шахматисту, чемпиону мира по блицу и быстрым шахматам Василию Иванчуку сыграть одну из ключевых ролей в шоу.

Об этом он сказал в интервью “Радио Свобода”.

По словам Иванчука, его рассматривали на роль российского гроссмейстера Василия Боргова, который в заключительном эпизоде сериала встречается с главной героиней – Элизабет Хармон. Однако, несмотря на интерес со стороны шахматиста, роль ему так и не досталась.

“Мне написали на мейл, что вот есть такое предложение – сыграть роль Богрова. Выяснил, что компания солидная, что действительно готовится такой фильм. Тогда написал – что вы конкретно предлагаете? Я должен знать более или менее объем работы. Прошла, возможно, неделя между тем как я получил письмо и ответил на него. И они ответили – извините, мы уже нашли другого актера на эту роль”, – рассказал шахматист.