В возрасте 80 лет умер голливудский актер Дэнни Голдмен, который озвучивал одного из главных героев в мульсериале "Смурфики".

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам агента актера Дага Эли, Голдмен умер в воскресенье в Лос-Анджелесе после нескольких перенесенных инсультов.

Даниэль Голдмен родился в Нью-Йорке. Он играл небольшие роли в 1960-х и начале 1970-х на таких шоу, как “Больница общего профиля”, Mash и “Комната 222”. С 1971 по 1972 год он играл роль Ника Даттона в сериале “Хорошая жизнь”.

Он также сыграл студента-медика в фильме 1974 года “Молодой Франкенштейн”.

Но голливудский актер наиболее известен благодаря мультсериалу “Смурфики”, который выходил на NBC с 1981 по 1989 годы. Он озвучивал одного из главных героев — Благоразумника.