Об этом сообщает телеканал CNN.
По словам агента актера Дага Эли, Голдмен умер в воскресенье в Лос-Анджелесе после нескольких перенесенных инсультов.
Даниэль Голдмен родился в Нью-Йорке. Он играл небольшие роли в 1960-х и начале 1970-х на таких шоу, как “Больница общего профиля”, Mash и “Комната 222”. С 1971 по 1972 год он играл роль Ника Даттона в сериале “Хорошая жизнь”.
Он также сыграл студента-медика в фильме 1974 года “Молодой Франкенштейн”.
Но голливудский актер наиболее известен благодаря мультсериалу “Смурфики”, который выходил на NBC с 1981 по 1989 годы. Он озвучивал одного из главных героев — Благоразумника.
- Ранее сообщалось, что в возрасте 80 лет умер актер Аллен Гарфилд, который снялся в фильмах “Нэшвилл”, “Беверли-Хиллз, полицейский II”, “Девятые врата” и других.