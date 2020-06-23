Об этом сообщает издание Variety.

Утром в понедельник, 22 июня, в Нью-Йорке на 81-м году жизни скончался известный режиссер Джоэл Шумахер. По информации издания, в последние годы жизни Шумахер боролся с онкологическим заболеванием.

Шумахер был художником по образованию. Он пробовал строить карьеру в индустрии моды, однако поняв, что это не то, к чему лежит душа, перебрался из родного Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

Там Шумахер, работая художником по костюмам, развивал свои навыки режиссера и сценариста. Уже в 1981 году он представил свой дебютный фильм “Невероятно уменьшившаяся женщина” с Лили Томлин в главной роли.

В 1990-х, когда Тим Бертон вышел из Warner Bros., Шумахеру передали бразды правления франшизой “Бэтмен”. Им были созданы фильмы “Бэтмен навсегда” (с Вэлом Килмером, Томми Ли Джонсом, Джимом Керри и Николь Кидман) и “Бэтмен и Робин” (с Джорджем Клуни и Арнольдом Шварценеггером). Эти фильмы собрали в прокате сотни миллионов долларов и принесли известность их создателю.

В качестве режиссера и сценариста Шумахер работал на более чем тремя десятками проектов. Среди последних его работ — два эпизода популярного сериала “Карточный дом”.

Шумахер был открытым геем и, по его словам, намеренно отражал этот факт во многих своих фильмах.

Также режиссер был известен тем, что помогал строить карьеру молодым актерам. С его помощью по карьерной лестнице продвинулись такие звезды, как Колин Фаррелл, Кифер Сазерленд и Мэтью МакКонахи.