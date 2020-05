Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Менеджер барабанщика Эрик Троссет уточнил, что его смерть не связана с коронавирусом – Аллен умер от сердечного приступа.

Британский музыкант Брайан Ино отметил, что Аллен был “возможно, величайшим барабанщиком, который когда-либо жил”.

Тони Аллен играл на барабанах с 18 лет. В качестве ударника и арт-директора группы Africa 70, он прославился еще в 70-х годах прошлого века. Фактически в это же время стал набирать популярность жанр афробита.

Нигерийский мультиинструменталист и сооснователь жанра афробит Фела Кути признавал, что Аллен сыграл ключевую роль в формировании афробита.

После участия в Africa 70 музыкант создал собственную группу и в 1980 году записал с ней знаменитую песню No Discrimination. Тони активно развивал изобретенный им жанр, миксуя его с электоникой, дабом, R&B и рэпом.

В Нигерии у музыканта было много проблем из за политизированности музыки, из-за чего в 1984 году он эмигрировал в Англию, а позднее перебрался в Париж.

За свою жизнь Аллен сотрудничал с Шарлоттой Генсбур, Air и проектами Дэймона Албарна The Good, the Bad & the Queen, Rocket Juice & the Moon и многими другими. В конце марта 2020-го вышел последний релиз Аллена “Rejoice”, который был записан вместе с трубачом из ЮАР Хью Масекелом.