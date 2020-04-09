Об этом сообщается на сайте канала E! News.
“Мы очень любили Чинну и будем очень скучать”, – говорится в заявлении семьи Роджерса для канала E! News.
Причина смерти модели пока неизвестна.
Фото: chizzyano
Роджерс начала свою карьеру в качестве модели, когда она подписала контракт с Ford Models в 14 лет. Позже она продолжила работать со Стивеном Родригесом, известным как A$AP Yams.
После Роджерс начала строить свою карьеру как рэпер.
В интервью Pitchfork от 2018 года девушка рассказала о преодолении наркотической зависимости, о своей музыке, и поделилась, что ровно через год после реабилитации ее мать умерла.
- Ранее сообщалось, что в США застрелили американского рэпера и автора песен Pop Smoke (настоящее имя – Башар Барака Джексон).