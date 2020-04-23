Информацию об этом подтвердила в Facebook старшая дочь актрисы Кейтлин Хопкинс.
“Дорога мама, рано утром 22 апреля ты ушла из жизни, и твоя милая душа покинула нас ради лучшего места”, — написала она.
Dear Mom,Early this morning April 22nd you passed away, and your sweet soul left us for a better place. I was at your…
Gepostet von Kaitlin Hopkins am Mittwoch, 22. April 2020
За свою 60-летнюю карьеру актриса снялась в нескольких десятках кинолент. Среди них — фильмы и сериалы “Пленники “Посейдона”, “Если бы эти стены могли говорить”, “Лучше не бывает”, “Она написала убийство”.
Она дважды становилась номинанткой на премию “Оскар”. Была лауреатом премий “Эмми”, “Тонни” и “Золотой глобус”.
Известность актрисе принесла работа в популярном сериале 2000-х “Отчаянные домохозяйки”, где она исполнила роль Филлис, матери супруга главной героини — Бри Ван де Камп.
Дочь Ширли Найт сообщила, что семья актрисы создала в ее честь благотворительный фонд, который будет оказывать помощь молодым артистам.
“В ее честь мы создали Мемориальный фонд Ширли Найт. Это пожертвование почтит наследие моей мамы, предоставив молодым артистам возможность учиться и осуществлять свои мечты. Покойся с миром, Ширли”, — написала она.
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Ранее в возрасте 80 лет умер голливудский актер Дэнни Голдмен, который озвучивал одного из главных героев в мульсериале “Смурфики”.