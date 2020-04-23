В возрасте 83 скончалась американская актриса, номинантка на премию "Оскар" Ширли Найт.

Информацию об этом подтвердила в Facebook старшая дочь актрисы Кейтлин Хопкинс.

“Дорога мама, рано утром 22 апреля ты ушла из жизни, и твоя милая душа покинула нас ради лучшего места”, — написала она.

Dear Mom,Early this morning April 22nd you passed away, and your sweet soul left us for a better place. I was at your… Gepostet von Kaitlin Hopkins am Mittwoch, 22. April 2020

За свою 60-летнюю карьеру актриса снялась в нескольких десятках кинолент. Среди них — фильмы и сериалы “Пленники “Посейдона”, “Если бы эти стены могли говорить”, “Лучше не бывает”, “Она написала убийство”.

Она дважды становилась номинанткой на премию “Оскар”. Была лауреатом премий “Эмми”, “Тонни” и “Золотой глобус”.

Известность актрисе принесла работа в популярном сериале 2000-х “Отчаянные домохозяйки”, где она исполнила роль Филлис, матери супруга главной героини — Бри Ван де Камп.

Дочь Ширли Найт сообщила, что семья актрисы создала в ее честь благотворительный фонд, который будет оказывать помощь молодым артистам.

“В ее честь мы создали Мемориальный фонд Ширли Найт. Это пожертвование почтит наследие моей мамы, предоставив молодым артистам возможность учиться и осуществлять свои мечты. Покойся с миром, Ширли”, — написала она.