Уникальный трансфер: футболиста впервые приобрели за криптовалюту

Об этом сообщает сам клуб в Twitter.
Отмечается, что трансфер войдет в историю футбола как первый, расчеты по которому осуществлялись в криптовалюте.
В пресс-службе клуба заявили, что соглашение было возможно благодаря сотрудничеству с платформой, которая позволяет покупать криптовалюту через банковский счет или оплатив платежной картой. Сумму трансфера не разглашают, однако СМИ сообщают, что расчет состоялся в биткоинах. По состоянию на 21 января стоимость одного биткоина достигает $32 951.
🚨 FICHAJE 🚨
David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito!
Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN_es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn
— DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021
Напомним, что 37-летний Давид Барраль подписал контракт до лета этого года. Игрок является воспитанником мадридского “Реала”, но он ни разу не сыграл за эту команду. За свою карьеру форвард сменил более десятка клубов.
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