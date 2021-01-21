Уникальный трансфер: футболиста впервые приобрели за криптовалюту

Мадридский клуб третьей испанской лиги "Интернасьонал" впервые в истории этого вида спорта приобрел нападающего Давида Барраля за криптовалюту.

Об этом сообщает сам клуб в Twitter.

Отмечается, что трансфер войдет в историю футбола как первый, расчеты по которому осуществлялись в криптовалюте.

В пресс-службе клуба заявили, что соглашение было возможно благодаря сотрудничеству с платформой, которая позволяет покупать криптовалюту через банковский счет или оплатив платежной картой. Сумму трансфера не разглашают, однако СМИ сообщают, что расчет состоялся в биткоинах. По состоянию на 21 января стоимость одного биткоина достигает $32 951.

🚨 FICHAJE 🚨

David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito! Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN_es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn — DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021