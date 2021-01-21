Covid-19 Украина

обновлено 21.01.2021 в 13:02

Всего:

1177621 (+5583)

Болеют:

241392 (+5583)

Выздоровели:

914730 (+13981)

Умерло:

21499 (+241)

14:37 СБУ пришла с обысками в главный офис «Киевводоканала»
14:05 Внучатые племянницы Камалы Харрис навестили тетю на новой работе: фото, видео
13:47 Глава Volkswagen завел аккаунт в Twitter и потроллил Илона Маска
13:39 Аваков попросил выделить еще 126 млн грн из COVID-фонда на доплаты в МВД
13:28 Уникальный трансфер: футболиста впервые приобрели за криптовалюту
13:21 Директором Нацразведки США впервые стала женщина
12:49 Берни Сандерс в рукавицах на инаугурации стал звездой соцсетей. РФ называет его коммунистом
12:01 Джилл Байден надела на инаугурацию платье нью-йоркского бренда Markarian: фото
11:23 Трамп не помиловал «короля тигров» Джо Экзотика
10:29 Компания Amazon предложила Байдену помощь в вакцинации от COVID-19 в США
10:20 Байден отменил решения Трампа о выходе США из Парижского климатического соглашения и ВОЗ
09:36 Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного, – штаб
09:28 21 января 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
08:31 За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5583 новых случая COVID-19
08:16 Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
07:42 В Дании бездомные в приоритете на вакцинацию против COVID-19
07:22 Сегодня в Украине значительно потеплеет: на западе до +8°C
03:00 Что стало с приверженцами QAnon после инаугурации Байдена?
01:24 Злоумышленники могли шпионить за пользователями через «дыры» в популярных мессенджерах
00:39 Блогерша, которая на Майдане «выбрала» Россию, грозит судом полковнику ВСУ: видео
00:25 В США акции достигли рекордных максимумов после инаугурации Байдена

20 января

23:45 Шварценеггер призвал к вакцинации цитатами из «Терминатора» и «Подарки к Рождеству»: видео
22:56 Полный список стран «красной зоны» и «зеленой зоны»
22:40 Новая глава ОБСЕ: «Украина выполнила условия для «нормандского саммита», РФ — нет»
21:56 В Одессе задержали мужчину, который ходил по улице с отрезанной головой в руках
21:25 Байден написал первый твит на посту президента США
20:42 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 20 января
20:18 Зеленский позвал Байдена в Киев
20:14 Киркоров заявил, что его друг Зеленский «отрекся» от него
19:55 Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена: видео

Уникальный трансфер: футболиста впервые приобрели за криптовалюту

Мадридский клуб третьей испанской лиги "Интернасьонал" впервые в истории этого вида спорта приобрел нападающего Давида Барраля за криптовалюту.

Четверг, 21 января 2021, 13:28

Об этом сообщает сам клуб в Twitter.

Отмечается, что трансфер войдет в историю футбола как первый, расчеты по которому осуществлялись в криптовалюте.

В пресс-службе клуба заявили, что соглашение было возможно благодаря сотрудничеству с платформой, которая позволяет покупать криптовалюту через банковский счет или оплатив платежной картой. Сумму трансфера не разглашают, однако СМИ сообщают, что расчет состоялся в биткоинах. По состоянию на 21 января стоимость одного биткоина достигает $32 951.

Напомним, что 37-летний Давид Барраль подписал контракт до лета этого года. Игрок является воспитанником мадридского “Реала”, но он ни разу не сыграл за эту команду. За свою карьеру форвард сменил более десятка клубов.

  • Самая популярная криптовалюта мира Bitcoin резко подорожала после утверждения импичмента действующему президенту США Дональду Трампу. Так, 14 января стоимость Bitcoin пересекла отметку в 38 тысяч долларов. Однако после этого курс незначительно снизился.
  • Курс одной из самых популярных криптовалют мира Bitcoin после десятидневного уверенного роста резко обвалился. За день Bitcoin подешевел более чем на 2 тысячи долларов.
  • Ранее биткоин-инвесторы, в число которых входят ведущие хедж-фонды и управляющие капиталом, сделали ставку на то, что виртуальная валюта может вырасти почти в пять раз — до 100 000 долларов — в 2021 году. Это пари привлекло внимание скептиков, считающих, что нестабильная криптовалюта – это спекулятивный актив, а не средство сбережения – как, например, золото.
Теги: Барраль, трансфер, футбол, криптовалюта

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook